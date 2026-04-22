CNN: США израсходовали 50% ракет для систем Patriot из своих запасов на войну с Ираном

Американские вооруженные силы значительно истощили свои запасы основных ракет во время войны с Ираном, что создало "непосредственный риск" исчерпания боеприпасов в случае будущего конфликта, если таковой возникнет в течение ближайших нескольких лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

По данным экспертов и трех человек, знакомых с результатами недавних внутренних оценок запасов Министерства обороны США, за последние семь недель войны американские вооруженные силы израсходовали не менее 45% своих запасов высокоточных ракет.

В частности, они израсходовали не менее половины запасов ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет, и почти 50% своих запасов ракет-перехватчиков системы ПВО Patriot, согласно новому анализу, проведенному Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Эти цифры коррелируют с секретными данными Пентагона о запасах США, по словам источников, знакомых с оценкой.

Ранее в этом году Пентагон подписал ряд контрактов, которые помогут расширить производство ракет, но сроки поставки для замены этих систем составляют от трех до пяти лет даже при условии увеличения производственных мощностей, отмечают эксперты CSIS и источники.

В краткосрочной перспективе у США, вероятно, достаточно бомб и ракет, чтобы продолжать боевые операции против Ирана при любом сценарии, если хрупкое перемирие не удержится.

Но количество критически важных боеприпасов, оставшихся в запасах США, уже не является достаточным для противостояния почти равному противнику, такому как Китай, и, вероятно, понадобятся годы, прежде чем запасы этого оружия вернутся к довоенному уровню, заключают аналитики CSIS.

По данным СМИ, несколько стран Европы якобы получили предупреждение со стороны США, что часть поставок заказанного американского оружия может задержаться в связи с войной на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский публично заявлял, что длительная война на Ближнем Востоке привела к значительному дефициту поставок перехватчиков для ЗРК Patriot.