Сибига приветствовал планы запрета въезда российским военным в ЕС

Новости — Среда, 22 апреля 2026, 08:48 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал готовность в ЕС инициировать шаги для запрета въезда в Шенгенскую зону лицам, которые воевали в рядах российской армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X, комментируя заявления главного дипломата ЕС Каи Каллас.

Сибига приветствовал заявление Каллас о том, что идея о запрете въезда в ЕС для российских военных начала обсуждаться и конкретные предложения могут появиться до июньского саммита. Он отметил, что это было бы своевременным и правильным шагом.

"Это продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на незаконную захватническую войну против Украины, они также подписываются под запретом своего въезда в Европу. Это будет честно... Призываю все страны ЕС поддержать этот важный шаг", – отметил Андрей Сибига.

Ранее восемь стран-членов ЕС обратились к руководству Евросоюза с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону лиц, которые воевали в рядах российской армии.

Параллельно Эстония начала в рамках своих национальных полномочий вводить такой запрет против лиц, которых идентифицировали как российских военных.

