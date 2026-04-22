Lufthansa отменяет 20 тысяч рейсов на фоне роста цен на авиатопливо

Крупнейший авиационный холдинг Европы, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива, цена на которое удвоилась с начала конфликта в Иране.

Об этом группа сообщила в заявлении на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Группа отметила, что вынуждена снять из плана 20 тысяч короткомагистральных рейсов до октября.

Сокращение полетов позволит группе сэкономить около 40 тысяч тонн авиационного топлива. Ожидается, что общее количество доступных кресло-километров Lufthansa Group этим летом уменьшится на 1%.

Решение направлено на отказ от нерентабельных маршрутов в пределах Европы. Оптимизация затронет все шесть хабов группы: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Вена, Брюссель и Рим.

При этом компания подчеркивает, что доступ к глобальной сети и дальнемагистральным рейсам для пассажиров останется стабильным.

Первый этап сокращений уже начался. Со вчерашнего дня отменены 120 ежедневных рейсов, которые были запланированы до конца мая.

Временно приостановлены полеты из Франкфурта в Быдгощ и Жешув (Польша), а также в Ставангер (Норвегия).

Сообщалось, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.