У Нідерландах різко погіршилась фінансова впевненість громадян через війну на Близькому Сході

У Нідерландах заміри настроїв у суспільстві свідчать про різке посилення стурбованості щодо свого фінансового становища на тлі підвищення цін внаслідок війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Заміри, які щомісяця проводить статистичне відомство CBS, показали різке падіння так званої споживацької впевненості громадян у квітні – воно виявилось ще більшим, ніж різкий спад під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

У межах дослідження людей запитують, наскільки вони вважають поточну ситуацію вдалим часом для великих покупок. Зазвичай велике просідання споживацьких настроїв є "дзвінком" про можливу стагнацію економіки.

"Нейтральною" точкою відліку для замірів є "нуль" – коли рівно половина людей мають позитивні настрої, інша половина – негативні. Середній показник "споживацької впевненості в останні 12 років становив −11.

На березень 2026 року він складав −30, а у квітні обвалився до −44. Це найбільш різкий спад за час проведення цих замірів з квітня 1986 року.

Антирекордним цей показник був у вересні-жовтні 2022 року – на рівні −59.

Проведене наприкінці березня опитування у Франції засвідчило, що майже 90% французів стурбовані війною на Близькому Сході – через підвищення цін та можливе зростання терористичної загрози.

За даними від джерел, у Брюсселі закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.