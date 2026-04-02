Майже 90% французів стурбовані війною на Близькому Сході – через ціни й безпеку

У Франції 87% громадян стурбовані війною на Близькому Сході і її впливом на власне життя.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Опитування соціологічної компанії Elabe на замовлення телеканалу засвідчило, що 87% французів стурбовані триваючою війною на Близькому Сході і її впливом на їхнє повсякденне життя. З них 44% сказали, що "дуже стурбовані".

У попередньому опитуванні, опублікованому 18 березня, стурбовані були 81%, серед яких "дуже стурбовані" – 32%. Збір даних для нового опитування проводився 31 березня – 1 квітня.

25% респондентів вважають, що загалом війна США та Ізраїлю проти Ірану – правильний крок, 57% – протилежної думки, і 18% не визначилися.

82% опитаних вважають, що ці події збільшили терористичну загрозу для Франції.

Приблизно 80% опитаних найбільшою причиною своєї стурбованості називають зростання цін і падіння їхньої купівельної спроможності внаслідок суттєвого подорожчання енергоресурсів через блокування Ормузької протоки. 67% респондентів очікують дефіциту пального, на додачу до його високої ціни, якщо війна триватиме далі.

Минулого тижня ціни на дизель у Франції злетіли до рекордних з 1985 року, сягнувши в середньому 2,18 євро за літр.

У Німеччині ціни на дизель в останні дні сягнули в середньому 2,32 євро, перевищивши попередній березневий рекорд. Подібна ситуація "рекордних" цін спостерігається у більшості країн.

У Єврокомісії попередили про невідворотну енергокризу на тлі ситуації на Близькому Сході.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає нереалістичною ідею розблокування Ормузької протоки силовим шляхом та наголошує, що прохід через неї буде надто небезпечним за усіх варіантів, коли це не буде результатом домовленості з Іраном.