В Нидерландах резко ухудшилась финансовая уверенность граждан из-за войны на Ближнем Востоке

В Нидерландах замеры настроений в обществе свидетельствуют о резком усилении обеспокоенности своим финансовым положением на фоне повышения цен в результате войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Замеры, которые ежемесячно проводит статистическое ведомство CBS, показали резкое падение так называемой потребительской уверенности граждан в апреле – оно оказалось еще больше, чем резкий спад во время пандемии коронавируса в 2020 году.

В рамках исследования людей спрашивают, насколько они считают текущую ситуацию удачным временем для крупных покупок. Обычно большое проседание потребительских настроений является "звонком" о возможной стагнации экономики.

"Нейтральной" точкой отсчета для замеров является "ноль" – когда ровно половина людей имеют положительные настроения, другая половина – отрицательные. Средний показатель "потребительской уверенности" в последние 12 лет составлял −11.

На март 2026 года он составлял −30, а в апреле обвалился до −44. Это наиболее резкий спад за время проведения этих замеров с апреля 1986 года.

Антирекордным этот показатель был в сентябре-октябре 2022 года – на уровне −59.

Проведенный в конце марта опрос во Франции показал, что почти 90% французов обеспокоены войной на Ближнем Востоке – из-за повышения цен и возможного роста террористической угрозы.

По данным от источников, в Брюсселе призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.