Румунія завершила купівлю у Молдови єдиного порту з виходом до Чорного моря

Новини — Середа, 22 квітня 2026, 10:53 — Марія Ємець

Румунія завершила процедуру купівлі компанії-оператора порту Джурджулешти – єдиного порту з виходом до Чорного моря у розпорядженні Молдови. 

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда". 

Румунія 21 квітня завершила процедуру купівлі компанії-оператора порту Джурджулешти ICS Danube Logistics за підсумками пошуків нового інвестора, розпочатих рік тому Європейським банком реконструкції та розвитку. 

Міністр транспорту Кіпріан Шербан зазначив, що це є стратегічною інвестицією для Румунії, оскільки забезпечує додаткові транспортні маршрути і посилить стратегічну роль порту Констанца.  

"Крім того, цей порт має вдале розташування, щоб задіяти його під час майбутньої відбудови України", – додав міністр. 

Порт Джурджулешти – єдиний у Молдові порт з виходом до міжнародних водних шляхів, що має технічну можливість приймати морські кораблі. Його побудували завдяки тому, що у 1990-х роках Україна передала Молдові кількасот метрів дунайського узбережжя, натомість отримала транзитний коридор територією Молдови між північною і південною частинами Одещини – що набуло критичної ваги в умовах війни після пошкодження мосту в Затоці. Порт розташований на стику держкордонів Молдови, України та Румунії. 

Навесні 2025 року ЄБРР оголосив тендер для пошуку нового інвестора для Міжнародного порту Джурджулешти. Цією пропозицією зацікавилась Румунія

