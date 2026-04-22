Румунія завершила купівлю у Молдови єдиного порту з виходом до Чорного моря

Румунія завершила процедуру купівлі компанії-оператора порту Джурджулешти – єдиного порту з виходом до Чорного моря у розпорядженні Молдови.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Румунія 21 квітня завершила процедуру купівлі компанії-оператора порту Джурджулешти ICS Danube Logistics за підсумками пошуків нового інвестора, розпочатих рік тому Європейським банком реконструкції та розвитку.

Міністр транспорту Кіпріан Шербан зазначив, що це є стратегічною інвестицією для Румунії, оскільки забезпечує додаткові транспортні маршрути і посилить стратегічну роль порту Констанца.

"Крім того, цей порт має вдале розташування, щоб задіяти його під час майбутньої відбудови України", – додав міністр.

Порт Джурджулешти – єдиний у Молдові порт з виходом до міжнародних водних шляхів, що має технічну можливість приймати морські кораблі. Його побудували завдяки тому, що у 1990-х роках Україна передала Молдові кількасот метрів дунайського узбережжя, натомість отримала транзитний коридор територією Молдови між північною і південною частинами Одещини – що набуло критичної ваги в умовах війни після пошкодження мосту в Затоці. Порт розташований на стику держкордонів Молдови, України та Румунії.

Навесні 2025 року ЄБРР оголосив тендер для пошуку нового інвестора для Міжнародного порту Джурджулешти. Цією пропозицією зацікавилась Румунія.