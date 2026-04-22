Румыния завершила сделку по покупке у Молдовы порта с выходом в Черное море

Румыния завершила процедуру покупки компании-оператора порта Джурджулешты – единственного порта с выходом в Черное море, находящегося в распоряжении Молдовы.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Румыния 21 апреля завершила процедуру покупки компании-оператора порта Джурджулешты ICS Danube Logistics по итогам поиска нового инвестора, начатого год назад Европейским банком реконструкции и развития.

Министр транспорта Киприан Шербан отметил, что это является стратегической инвестицией для Румынии, поскольку обеспечивает дополнительные транспортные маршруты и усилит стратегическую роль порта Констанца.

"Кроме того, этот порт имеет удачное расположение, чтобы задействовать его во время будущего восстановления Украины", – добавил министр.

Порт Джурджулешты – единственный в Молдове порт с выходом к международным водным путям, имеющий техническую возможность принимать морские суда. Его построили благодаря тому, что в 1990-х годах Украина передала Молдове несколько сотен метров дунайского побережья, взамен получив транзитный коридор по территории Молдовы между северной и южной частями Одесской области – что приобрело критическое значение в условиях войны после повреждения моста в Затоке.

Весной 2025 года ЕБРР объявил тендер на поиск нового инвестора для Международного порта Джурджулешты. Этим предложением заинтересовалась Румыния.