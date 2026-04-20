У Єврокомісії запевнили, що в ЄС немає дефіциту авіаційного палива

У Європейській комісії заявили про відсутність дефіциту авіаційного палива в Європейському Союзі.

Про це сказала речниця Єврокомісії Єва Грнчірова, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

Грнчірова наголосила, що в ЄС немає дефіциту авіаційного палива, попри триваючий вплив кризової ситуації на Близькому Сході.

"Наша роль полягає головним чином у координації та підготовці до різних сценаріїв. У нас є група з координації нафтових питань, яка зібралася минулого тижня, і ця група також зустрінеться наприкінці цього тижня", – сказала вона.

Речниця Єврокомісії наголосила, що наявність авіаційного палива є пріоритетом.

"У Європейському Союзі ми маємо значні потужності для переробки сирої нафти та виробництва авіаційного палива, тому ми готуємося до можливих дій, але все залежить від розвитку ситуації. На цьому етапі в ЄС немає дефіциту пального", – запевнила вона.

Також Грнчірова сказала, що ЄС може розглянути деякі гнучкі заходи для вирішення ситуації, і підтвердила, що майбутній енергетичний пакет ЄС, який планується представити в середу, 22 квітня, "буде стосуватися різних аспектів, пов’язаних із нинішньою кризою".

Повідомляли, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.