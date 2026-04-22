Еврокомиссия представила пакет мер по борьбе с энергокризисом

Европейская комиссия в среду обнародовала пакет мер и рекомендаций, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в сфере ископаемого топлива, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Программа AccelerateEU предлагает как краткосрочные, так и долгосрочные для дальнейшего уменьшения зависимости ЕС от нестабильных рынков ископаемого топлива и укрепления устойчивости Европы к будущим рискам.

"Мы должны ускорить переход на собственные источники чистой энергии. Это обеспечит нам энергетическую независимость и безопасность, а также позволит лучше противостоять геополитическим бурям", – говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, Еврокомиссия рекомендует государствам-членам координировать ряд мероприятий в сфере энергетики – наполнение подземных газохранилищ, любые исключительные использования запасов нефти, а также действия, направленные на обеспечение наличия авиационного и дизельного топлива.

Для этой цели ЕС создаст Обсерваторию топлива, которая будет способствовать отслеживанию производства, импорта, экспорта и уровня запасов транспортного топлива в ЕС.

Комиссия также примет Временную систему государственной помощи, которая обеспечит дополнительную гибкость для национальных правительств в принятии экстренных мер поддержки своих экономик и населения.

Среди прочего, рекомендуется ускорить переход ЕС на собственную чистую энергию для замены нефти, газа и ископаемого транспортного топлива. С этой целью к лету Еврокомиссия представит План действий по электрификации.

Также Комиссия будет помогать государствам-членам максимально использовать доступное финансирование ЕС для перехода на чистую энергетику.

Ранее писали, что в Брюсселе также призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки в условиях стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Одним из самых больших вызовов для ЕС, вызванных войной в Иране, является сокращение экспорта авиационного топлива. Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Впрочем, 20 апреля в Европейской комиссии заявили об отсутствии дефицита авиационного топлива в Европейском Союзе.