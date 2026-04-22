Франція у травні витратить 180 млн євро на заходи підтримки через високі ціни на пальне

Франція у травні витратить приблизно 180 млн євро на заходи підтримки у зв’язку з високими цінами на пальне.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", таку цифру назвав міністр з питань бюджету Давід Ам’єль.

Міністр після урядового засідання оголосив, що у травні 2026 року витрати на заходи підтримки різним категоріям у зв’язку з високими цінами на пальне будуть коштувати державі 180 млн євро.

Витрати за квітень на заходи держпідтримки складуть 150 млн євро.

Проведене наприкінці березня опитування у Франції засвідчило, що майже 90% французів стурбовані війною на Близькому Сході – через підвищення цін та можливе зростання терористичної загрози.

Єврокомісія 22 квітня оприлюднила пакет заходів на рівні ЄС для боротьби з енергокризою, спричиненою війною на Близькому Сході.

Уряд Греції оголосив пакет заходів підтримки населення на 500 мільйонів євро, які будуть профінансовані з профіциту бюджету.