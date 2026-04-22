Укр Рус Eng

Франція у травні витратить 180 млн євро на заходи підтримки через високі ціни на пальне

Новини — Середа, 22 квітня 2026, 13:44 — Марія Ємець

Франція у травні витратить приблизно 180 млн євро на заходи підтримки у зв’язку з високими цінами на пальне.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", таку цифру назвав міністр з питань бюджету Давід Ам’єль. 

Міністр після урядового засідання оголосив, що у травні 2026 року витрати на заходи підтримки різним категоріям у зв’язку з високими цінами на пальне будуть коштувати державі 180 млн євро.

Витрати за квітень на заходи держпідтримки складуть 150 млн євро. 

Проведене наприкінці березня опитування у Франції засвідчило, що майже 90% французів стурбовані війною на Близькому Сході – через підвищення цін та можливе зростання терористичної загрози.   

Єврокомісія 22 квітня оприлюднила пакет заходів на рівні ЄС для боротьби з енергокризою, спричиненою війною на Близькому Сході. 

Уряд Греції оголосив пакет заходів підтримки населення на 500 мільйонів євро, які будуть профінансовані з профіциту бюджету. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Економічна криза
