Франция в мае потратит 180 млн евро на меры поддержки из-за высоких цен на топливо

Франция в мае потратит примерно 180 млн евро на меры поддержки в связи с высокими ценами на топливо.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", такую цифру назвал министр по вопросам бюджета Давид Амьель.

Министр после правительственного заседания объявил, что в мае 2026 года расходы на меры поддержки различным категориям в связи с высокими ценами на топливо будут стоить государству 180 млн евро.

Расходы за апрель на меры господдержки составят 150 млн евро.

Проведенный в конце марта опрос во Франции показал, что почти 90% французов обеспокоены войной на Ближнем Востоке – из-за повышения цен и возможного роста террористической угрозы.

Еврокомиссия 22 апреля обнародовала пакет мер на уровне ЕС для борьбы с энергокризисом, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Правительство Греции объявило пакет мер поддержки населения на 500 млн евро, которые будут профинансированы из профицита бюджета.