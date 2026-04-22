ЗМІ: Україна відновила транзит російської нафти Угорщині й Словаччині

Україна невдовзі після опівдня 22 квітня відновила прокачку російської нафти до Угорщини й Словаччини через нафтопровід "Дружба", який був зупинений з кінця січня після ударів РФ по його інфраструктурі на Львівщині.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на анонімне джерело, пише "Європейська правда".

Співрозмовник ІФ заявив, що кілька годин тому транзит нафти "Дружбою" у напрямку Угорщини і Словаччини відновився.

"О 12:35 транзит нафти запущено, почали перекачку", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше угорська MOL оголосила, що отримала повідомлення "Укртранснафти" про завершення ремонту на нафтопроводі та готовність до відновлення транзиту.

Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Україна відновить транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у середу в другій половині дня.

У ці хвилини у Брюсселі триває процедура для остаточного ухвалення рішення про позику ЄС Україні на 90 млрд євро, яку досі блокували Угорщина і Словаччина.