Reuters: Україна відновить постачання через "Дружбу" у середу пообіді

Україна відновить транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у середу в другій половині дня.

Про це агентству Reuters стало відомо від власного джерела, пише "Європейська правда".

Офіційний Київ прагне отримати доступ до кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, тому піде на цей крок.

"Початок транспортування нафти заплановано на завтра в обідню пору", – зазначило джерело у вівторок, додавши, що угорська нафтова компанія MOL подала першу заявку на транзит.

"MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть розподілені в рівних пропорціях між Угорщиною та Словаччиною", – зазначив співрозмовник агентства.

Угорська компанія MOL 22 квітня заявила, що отримала повідомлення України про готовність до відновлення транзиту нафти через трубопровід "Дружба".

Президент Володимир Зеленський ввечері 21 квітня заявив, що пов’язує завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" з розблокуванням європейського пакета підтримки для України.

Фіналізація рішення ЄС щодо виділення позики на 90 млрд євро для України очікується 22 квітня.