Україна повідомила угорській MOL про завершення ремонту "Дружби"
Угорська компанія MOL отримала повідомлення України про готовність до відновлення транзиту нафти через трубопровід "Дружба".
Як повідомляє "Європейська правда", про це компанія оголосила на своїх інформаційних ресурсах 22 квітня.
Згідно з повідомленням MOL, українська "Укртранснафта" надіслала їм офіційне повідомлення про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" та зникнення форс-мажорних обставин, які існували з 27 січня 2026 року, з 18:00 21 квітня.
"Укртранснафта" повідомила про готовність відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини.
Президент Володимир Зеленський ввечері 21 квітня заявив, що пов’язує завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" з розблокуванням європейського пакета підтримки для України.
Фіналізація рішення ЄС щодо виділення позики на 90 млрд євро для України очікується сьогодні, 22 квітня.