СМИ: Украина возобновила транзит российской нефти Венгрии и Словакии

Украина после полудня 22 апреля возобновила прокачку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", который был остановлен с конца января после ударов РФ по его инфраструктуре на Львовщине.

Об этом сообщает"Интерфакс-Украина" со ссылкой на анонимный источник, пишет "Европейская правда".

Собеседник ИФ заявил, что несколько часов назад транзит нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии и Словакии возобновился.

"В 12:35 транзит нефти запущен, начали перекачку", – сказал собеседник агентства.

Ранее венгерская MOL объявила, что получила сообщение "Укртранснафты" о завершении ремонта на нефтепроводе и готовности к возобновлению транзита.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Украина возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в среду во второй половине дня.

В эти минуты в Брюсселе продолжается процедура для окончательного принятия решения о займе ЕС Украине на 90 млрд евро, которую до сих пор блокировали Венгрия и Словакия.