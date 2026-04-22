Німеччина та Франція не зійшлися в термінах рішення щодо нового винищувача

У середу, 22 квітня, міністри оборони Німеччини та Франції озвучили різні терміни ухвалення рішення щодо франко-німецького проєкту винищувача FCAS.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Цього дня один із міністрів заявив, що лідери обох країн ухвалять рішення найближчим часом, а інший зазначив, що посередники попросили додатковий час для обговорення цього питання.

"Рішення залишається за главами держав. Я очікую, що рішення щодо подальших дій буде ухвалено цього тижня", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Втім, міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила під час парламентських слухань, що посередники, по одному від кожної країни, попросили про додатковий час.

"Вони мали представити свої висновки, якщо бути точною, 18 квітня. Вони попросили додаткові 10 днів", – сказала вона.

За її словами, існує три ключові проблеми щодо цього проєкту: інтелектуальна власність, розподіл обов’язків, який називають "розподілом робіт", та занепокоєння щодо сертифікації льотної придатності.

Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року.

Серед розбіжностей є те, що дві країни потребують військових літаків для різних завдань. Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та взаємодіяти з її авіаносцем, тоді як Німеччина, яка не має авіаносців, вже погодилася придбати американські військові літаки F-35 для перевезення ядерних боєголовок НАТО.

В лютому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно поставив під сумнів доцільність проєкту винищувача нового покоління FCAS на тлі постійних суперечок із Францією з цього приводу.

19 квітня ЗМІ писали, що остання спроба Німеччини та Франції досягти згоди щодо спільного проєкту винищувача нового покоління FCAS зазнала невдачі.