Єврокомісар: ЄС може зобов’язати країни створювати запаси авіапального

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту.

Таку заяву Йоргенсен зробив на тлі зростання занепокоєння щодо можливого дефіциту, пов'язаного з американо-ізраїльською війною проти Ірану.

За його словами, подальші кроки, зокрема запровадження правил, що зобов'язують країни утримувати запаси авіаційного палива, "безумовно, є тим, що ми розглянемо".

Втім, він наголосив, що поки що зарано говорити про необхідність спільного використання авіаційного палива.

"Ми зможемо, за необхідності, запровадити інструменти перерозподілу та інші заходи, які зазвичай не застосовуються в цьому секторі. Зазвичай ми дозволяємо ринку вирішувати, але ми можемо опинитися в кризовій ситуації, де проблемою є саме безпека постачання, а не лише ціни", – зазначив Йоргенсен.

Також він висловив сподівання на можливість збільшити обсяги виробництва авіаційного палива на європейських нафтопереробних заводах.

Раніше ЗМІ писали, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

А найбільший авіаційний холдинг Європи, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.