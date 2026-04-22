Еврокомиссар: ЕС может обязать страны создавать запасы авиатоплива

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС рассматривает возможность обязать страны создавать запасы авиационного топлива и, возможно, перераспределять его с учетом региональных потребностей и дефицита.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Такое заявление Йоргенсен сделал на фоне роста беспокойства относительно возможного дефицита, связанного с американо-израильской войной против Ирана.

По его словам, дальнейшие шаги, в частности введение правил, обязывающих страны держать запасы авиационного топлива, "безусловно, является тем, что мы рассмотрим".

Впрочем, он подчеркнул, что пока рано говорить о необходимости совместного использования авиационного топлива.

"Мы сможем, при необходимости, ввести инструменты перераспределения и другие меры, которые обычно не применяются в этом секторе. Обычно мы позволяем рынку решать, но мы можем оказаться в кризисной ситуации, где проблемой является именно безопасность поставок, а не только цены", – отметил Йоргенсен.

Также он выразил надежду на возможность увеличить объемы производства авиационного топлива на европейских нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

А крупнейший авиационный холдинг Европы, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.