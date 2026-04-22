Німеччина скоротила прогноз економічного зростання через війну в Ірані

Німеччина вдвічі знизила прогноз економічного зростання через війну на Близькому Сході.

Про це заявила міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

Третя за величиною економіка світу скоротила прогнози зростання на цей рік удвічі (з 1% до 0,5%) і майже наполовину – на наступний рік (з 1,3% до 0,9%).

І це попри те, що минулого року уряд Німеччини вирішив надати рекордні позики на наступні три роки.

"Очікуване на цей рік економічне відновлення знову гальмується зовнішніми геополітичними потрясіннями. Війна в Ірані призводить до зростання цін на енергоносії та сировину. Це створює навантаження на домогосподарства та збільшує витрати німецької економіки", – акцентувала німецька міністерка.

Напередодні вона заявила, що постачання авіаційного палива до країни не перебуває під загрозою, додавши, що уряд стежить за ситуацією.

Заява Райхе пролунала на наступний день після засідання Ради з національної безпеки, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц для обговорення ситуації з енерго– та паливним забезпеченням країни.