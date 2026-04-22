Германия снизила прогноз экономического роста из-за войны в Иране

Германия вдвое снизила прогноз экономического роста из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Третья по величине экономика мира сократила прогнозы роста на этот год вдвое (с 1% до 0,5%) и почти наполовину – на следующий год (с 1,3% до 0,9%).

И это несмотря на то, что в прошлом году правительство Германии решило предоставить рекордные кредиты на следующие три года.

"Ожидаемое в этом году экономическое восстановление вновь тормозится внешними геополитическими потрясениями. Война в Иране приводит к росту цен на энергоносители и сырье. Это создает нагрузку на домохозяйства и увеличивает расходы немецкой экономики", – подчеркнула немецкий министр.

Накануне она заявила, что поставки авиационного топлива в страну не находятся под угрозой, добавив, что правительство следит за ситуацией.

Заявление Райхе прозвучало на следующий день после заседания Совета по национальной безопасности, который созвал канцлер Германии Фридрих Мерц для обсуждения ситуации с энерго– и топливоснабжением страны.