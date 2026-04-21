В Німеччині запевняють, що не мають проблем з авіаційним паливом

Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що постачання авіаційного палива до країни не перебуває під загрозою, додавши, що уряд стежить за ситуацією.

Як пише "Європейська правда", її заяву передає Reuters.

За словами міністерки, нафтопереробні заводи в країні адаптуються до зростання попиту.

Заява Райхе пролунала на наступний день після засідання Ради з національної безпеки, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц для обговорення ситуації з енерго– та паливним забезпеченням країни.

Тим часом в авіаційній промисловості Німеччини заявляють, що головною проблемою залишається ціна на паливо.

"Наразі у нас не стільки проблема доступності, скільки величезна проблема ціни. З початку конфлікту на Близькому Сході ціна зросла більш ніж удвічі, і це означає, що наразі нам доводиться вносити суттєві корективи до наших планів", – заявив генеральний директор Німецької авіаційної асоціації (BDL) Йоахім Ланг.

Європейські авіакомпанії та регулятори попереджають про скасування рейсів, приземлення літаків та порушення літніх подорожей, якщо найближчим часом не відбудеться значних полегшень проблеми з постачанням авіаційного палива з Близького Сходу, порушеного війною в Ірані.

Повідомляли, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Втім, 20 квітня у Європейській комісії заявили про відсутність дефіциту авіаційного палива в Європейському Союзі.