Зеленський: переговори щодо України не можуть чекати до закінчення війни в Ірані

Президент України Володимир Зеленський визнав, що війна в Ірані відвернула увагу від агресії Росії проти його країни, і є великий ризик того, що зусилля з припинення бойових дій в Україні не можуть поновитися до закінчення конфлікту в Ірані.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що хоча технічні переговори зі США тривають, він не "бачить можливості зустрітися… доти, доки питання, справа Ірану не буде закрита".

Зеленський зазначив, що це є викликом, що одна й та сама команда американських переговорників – на чолі з посланцем США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – веде переговори як щодо війни в Ірані, так і щодо війни в Україні.

Він також сказав, що хоча він розуміє, що Сполучені Штати наразі зосереджені на війні з Іраном, важливо не забувати про Україну, де бойові дії тривають.

Український лідер сказав, що не можна говорити: "Ми поговоримо про (Україну) трохи пізніше. … Україна – це не "трохи пізніше". Україна вже переживає таку велику трагедію, що ми маємо знайти спосіб вирішувати це паралельно".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що українська сторона ще не отримала підтвердження щодо дат візиту спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. За словами Зеленського, у розмові з ним представники США обіцяли здійснити візит до Києва на початку квітня.

Минулого тижня Зеленський визнав, що через війну з Іраном увага адміністрації президента США Дональда Трампа та його перемовників тепер спрямована не на переговори щодо російсько-української війни.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов раніше припускав, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.