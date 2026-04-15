Зеленський констатував, що вся увага перемовників Трампа змістилась на Іран

Президент України Володимир Зеленський визнав, що через війну з Іраном увага адміністрації Трампа та його перемовників тепер спрямована не на переговори щодо російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю німецькому ZDF.

Зеленський зазначив, що війна з Іраном і переговорний процес, який почався останнім часом, відвернув увагу Вашингтона від переговорів щодо російсько-української війни.

"Вони постійно на зв’язку з Іраном, і не мають часу на Україну", – сказав Зеленський, маючи на увазі перемовників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Він також висловив думку, що дипломатичні контакти США з Москвою виглядають більш конструктивними, аніж з Європою, та що досі важко залучити європейські країни до переговорного процесу щодо російсько-української війни за участю США, РФ та України.

"Це важливо, але це складно. І я не бачу сигналів від США, що вони хочуть цього", – сказав Зеленський.

Він також сказав про своє враження, що президент США Дональд Трамп "ні на його боці, ні на боці Росії", а десь посередині.

Також Зеленський сказав, що українська сторона ще не отримала підтвердження щодо дат візиту спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов раніше припускав, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

Минулого тижня Володимир Зеленський анонсував проведення тристоронньої зустрічі за участю США щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України найближчим часом.