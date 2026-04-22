Зеленский: переговоры по Украине не могут ждать до окончания войны в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что война в Иране отвлекла внимание от агрессии России против его страны, и существует большой риск того, что усилия по прекращению боевых действий в Украине не смогут возобновиться до окончания конфликта в Иране.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что хотя технические переговоры с США продолжаются, он не "видит возможности встретиться… до тех пор, пока вопрос, дело Ирана не будет закрыто".

Зеленский отметил, что это представляет собой вызов, поскольку одна и та же команда американских переговорщиков – во главе с посланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером – ведет переговоры как по войне в Иране, так и по войне в Украине.

Он также сказал, что хотя он понимает, что Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на войне с Ираном, важно не забывать об Украине, где продолжаются боевые действия.

Украинский лидер сказал, что нельзя говорить: "Мы поговорим об (Украине) чуть позже. … Украина – это не "чуть позже". Украина уже переживает такую большую трагедию, что мы должны найти способ решать это параллельно".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона еще не получила подтверждения дат визита спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По словам Зеленского, в разговоре с ним представители США обещали совершить визит в Киев в начале апреля.

На прошлой неделе Зеленский признал, что из-за войны с Ираном внимание администрации президента США Дональда Трампа и его переговорщиков теперь направлено не на переговоры по российско-украинской войне.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее предполагал, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.