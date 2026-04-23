У Празі сперечаються про ідею мерії не пускати автомобілі в центр у літні місяці

У Празі виникла суперечка довкола ідеї мерії заборонити приватним авто в’їзд у центр міста в літні місяці.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

З ідеєю заборони в’їзду для приватних авто у центр Праги, щоб розвантажити його від зайвого руху і зробити комфортнішим, виступив заступник мера, представник Піратської партії Яромир Беранек.

Її одразу ж розкритикували транспортні радники семи районів столиці. На їхню думку, пропозиція лише збільшить транспортне навантаження на інші частини міста, у тому числі ті, де і так доволі інтенсивний автомобільний рух.

Також вони аргументують, що центр без машин буде комфортнішим передусім для туристів, тоді як більше транспортне навантаження на периферійні райони міста зменшить комфорт звичайних містян.

Окрім того, радники обурилися, що "дізналися про пропозицію зі ЗМІ", хоча такі ідеї мали би спершу обговорюватися.

