В Праге спорят об идее мэрии не пускать автомобили в центр в летние месяцы

В Праге возник спор вокруг идеи мэрии запретить частным авто въезд в центр города в летние месяцы.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

С идеей запрета въезда для частных авто в центр Праги, чтобы разгрузить его от лишнего движения и сделать комфортным, выступил заместитель мэра, представитель Пиратской партии Яромир Беранек.

Его сразу же раскритиковали транспортные советники семи районов столицы. По их мнению, предложение лишь увеличит транспортную нагрузку на другие части города, в том числе те, где и так довольно интенсивное автомобильное движение.

Также они аргументируют, что центр без машин будет комфортнее прежде всего для туристов, тогда как большая транспортная нагрузка на периферийные районы города уменьшит комфорт обычных горожан.

Кроме того, советники возмутились, что "узнали о предложении из СМИ", хотя такие идеи должны были бы сначала обсуждаться.

