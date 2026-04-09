Європол ліквідував мережу, яка переправляла мігрантів до Британії за 22 тисячі євро

Європейські правоохоронні органи ліквідували мережу з незаконного перевезення мігрантів, яка доправляла людей з В’єтнаму через територію ЄС до Великої Британії.

Про це йдеться у заяві Європолу, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 29 і 30 березня у Франції, Німеччині та Угорщині було заарештовано вісім осіб, серед яких – ймовірний лідер та організатор "вищого рівня" мережі, що спеціалізувалася на в'єтнамцях, які прагнули дістатися Великої Британії, та організовувала для них весь маршрут.

У Європолі повідомили, що мігранти, яких ця мережа незаконно переправила, в’їжджали до Шенгенської зони за короткостроковими візами або дозволами на проживання, виданими Угорщиною, після чого продовжували подорож літаком до Франції.

Там, як зазначається, їх розміщували у помешканнях у регіоні Парижа, а згодом перевозили до півночі Франції. Звідти мігранти переправлялися до Великої Британії на невеликих надувних човнах.

Правоохоронці повідомили, що остаточне переправлення до Великої Британії організовувала курдсько-іракська мережа незаконного перевезення мігрантів, що діяла на півночі Франції.

Як зазначається, мережі перевозили щонайменше 15 мігрантів на місяць, стягуючи з них до 22 тисяч євро за повну подорож.

Під час оперативних заходів правоохоронці вилучили близько 20 паспортів, три транспортні засоби, електронні пристрої та 10 тисяч євро готівкою.

Також Європол повідомив про вилучення до 3 млн євро "злочинних доходів".

