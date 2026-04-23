Франция и Британия заключили трёхлетнее соглашение для сдерживания потока нелегалов через Ла-Манш

Великобритания и Франция заключили новое трехлетнее соглашение, направленное на прекращение пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами на небольших лодках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Согласно договору, Франция обязалась увеличить численность правоохранительных органов на побережье более чем вдвое. К 2029 году их численность должна достичь 1 400 человек.

Между тем Великобритания предоставит финансирование в размере до 766 млн евро, хотя почти четверть этой суммы будет предоставлена на определенных условиях.

Соседи по Ла-Маншу в течение нескольких месяцев спорили о возобновлении соглашения, которое определяет финансовый вклад Великобритании во французские усилия по предотвращению попыток мигрантов незаконно переправиться в Великобританию.

Британия обвинила Францию в том, что она делает слишком мало для предотвращения отправки потенциальных искателей убежища с французских берегов, при этом контрабандисты и мигранты идут на все больший риск, чтобы избежать обнаружения.

Как следствие, Лондон настаивал, что возобновит впервые подписанный в 2018 году договор, который был продлен в 2023 году, только если сможет установить условия по использованию французским правительством британских средств.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что англо-французское сотрудничество "уже остановило десятки тысяч переправлений", и что "это историческое соглашение означает, что мы можем пойти дальше: усилить разведку, наблюдение и присутствие на местах для защиты границ Великобритании".

Напомним, в апреле европейские правоохранительные органы ликвидировали сеть по незаконной перевозке мигрантов, которая доставляла людей из Вьетнама через территорию ЕС в Великобританию.

Также сообщалось, что контрабандисты все чаще используют бельгийское побережье для перевозки мигрантов в Великобританию.