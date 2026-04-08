Після обмежень у Франції перевізники мігрантів знайшли новий шлях до Британії

Контрабандисти все частіше використовують бельгійське узбережжя для перевезення мігрантів до Великої Британії після того, як на французькому узбережжі було посилено контроль.

Про це агентству Reuters повідомили речниця бельгійської поліції Ан Бергер та речник прикордонної агенції ЄС Frontex Кріс Боровський, пише "Європейська правда".

Як відомо, Велика Британія та Франція посилили боротьбу з невеликими човнами, які щороку перевозять тисячі мігрантів через Ла-Манш, зокрема запровадивши схему "один в’їжджає – один виїжджає".

За словами Бергер, хоча цифри залишаються порівняно невеликими, цього року відбулося 17 таких виїздів, тоді як з 2021 року їх було не більше двох на рік.

"Перехід на бельгійські пляжі зумовлений сукупністю факторів, і з нашого погляду найважливішим є посилення патрулювання французького узбережжя", – сказав Боровський.

Боровський розповів, що контрабандисти використовують так звані "човни-таксі". Він пояснив, що у таких випадках судно відпливає з тихого пляжу в Бельгії з невеликою групою людей, потім рухається вздовж узбережжя до пунктів посадки, перш ніж переправитися до Великої Британії.

Як зазначається, мігранти платять контрабандистам близько 2 тисяч євро не маючи жодних гарантій, що їх візьмуть на борт, і іноді зіштовхуються з погрозами та знущаннями, включно із сексуальним насильством.

Як писали, у 2025 році 41 472 мігранти перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, що майже на 5 тисяч більше, ніж у попередньому році.

