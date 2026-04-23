Глава МЗС Франції назвав воєнним злочином обстріл миротворців у Лівані

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав воєнним злочином обстріл миротворців місії ООН у Лівані, внаслідок якого загинули двоє французьких військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі France Info.

Барро наголосив, що напади на учасників миротворчої місії є і нападом на "всю міжнародну спільноту, яка надала цим військовим відповідний мандат".

"Це воєнний злочин – атакувати "блакитних шоломів", які перебувають там для зниження рівня напруги, зниження інтенсивності протистояння", – заявив очільник МЗС Франції.

Він зазначив, що важливо встановити і покарати відповідальних за обстріл.

Нагадаємо, у середу Франція підтвердила смерть другого свого військового з групи миротворців ООН, які отримали поранення у Лівані під час розмінувальних робіт внаслідок обстрілу 18 квітня – як вважають, з боку бойовиків "Хезболли".

Нагадаємо, йдеться про миротворчу місію UNIFIL – Тимчасові сили ООН у Лівані. Французькі миротворці присутні у Лівані в її складі з 1978 року.

Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, що також активізувало сутички Ізраїлю з "Хезболлою", на півдні Лівану почастішали випадки поранення і загибелі миротворців. Серед іншого, від закладеної вибухівки постраждав польський миротворець.

2 квітня невідома ракета влучила в штаб італійського контингенту тимчасових сил ООН в Лівані.