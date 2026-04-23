Глава МИД Франции назвал военным преступлением обстрел миротворцев в Ливане

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал военным преступлением обстрел миротворцев миссии ООН в Ливане, в результате которого погибли двое французских военных.

Барро отметил, что нападения на участников миротворческой миссии является и нападением на "все международное сообщество, которое предоставило этим военным соответствующий мандат".

"Это военное преступление – атаковать "голубые каски", которые находятся там для снижения уровня напряжения, снижения интенсивности противостояния", – заявил глава МИД Франции.

Он отметил, что важно установить и наказать ответственных за обстрел.

Напомним, в среду Франция подтвердила смерть второго своего военного из группы миротворцев ООН, которые получили ранения в Ливане во время работ по разминированию в результате обстрела 18 апреля – как считают, со стороны боевиков "Хезболлы".

Напомним, речь идет о миротворческой миссии UNIFIL – Временные силы ООН в Ливане. Французские миротворцы присутствуют в Ливане в ее составе с 1978 года.

С начала войны США и Израиля против Ирана, что также активизировало столкновения Израиля с "Хезболлой", на юге Ливана участились случаи ранения и гибели миротворцев. Среди прочего, от заложенной взрывчатки пострадал польский миротворец.

2 апреля неизвестная ракета попала в штаб итальянского контингента временных сил ООН в Ливане.