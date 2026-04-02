Штаб італійських миротворців у Лівані зазнав ракетного удару

У четвер, 2 квітня, невідома ракета влучила в штаб італійського контингенту тимчасових сил ООН в Лівані.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ракета влучила у базу "Шама". Внаслідок удару була пошкоджена інфраструктура.

Про постраждалих серед італійських військовослужбовців не повідомляється.

Міністр оборони Гвідо Крозетто перебуває на зв'язку з начальником Генерального штабу, командувачем Covi та командувачем італійського контингенту, щоб отримувати постійні оновлення щодо ситуації та стану персоналу.

Також писали, що Польща розпочала розслідування вибуху у Лівані, внаслідок якого було поранено польського миротворця ООН.

Нагадаємо, у березні лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, а також Канади закликали Ізраїль утриматися від наземної операції в Лівані.

Це сталося після того, як Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала "обмежені та цілеспрямовані наземні операції" проти "ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану".