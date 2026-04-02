Польща розслідує вибух у Лівані, внаслідок якого постраждав її миротворець

Польща розпочала розслідування вибуху у Лівані, внаслідок якого було поранено польського миротворця ООН.

Про це йдеться у заяві прокуратури Варшави, пише "Європейська правда".

Як зазначається, вибух стався 29 березня в місті Бінт-Джубайль, де невідома особа підірвала саморобний вибуховий пристрій на шляху проходження польського конвою.

Зазначається, що вибух не досяг своєї мети завдяки системам безпеки автомобіля HMMWV, відомого як Humvee.

Втім, польський військовий постраждав внаслідок інциденту й наразі Польща розпочала розслідування вибуху у Лівані.

Нагадаємо, у березні лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, а також Канади закликали Ізраїль утриматися від наземної операції в Лівані.

Це сталося після того, як Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала "обмежені та цілеспрямовані наземні операції" проти "ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану".

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз надасть Лівану гуманітарну допомогу.