В Іспанії пропонують допомогу у боротьбі з дефіцитом авіапалива в ЄС

Міністр економіки і торгівлі Іспанії Карлос Куерпо заявив, що країна може стати "частиною рішення" у разі можливого дефіциту авіаційного палива в ЄС, спричиненого війною на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє EFE.

За словами міністра, Іспанія добре підготувалася до потенційного дефіциту авіапального і виробляє 80% від обсягу свого споживання.

"Ми менш залежні від цього імпорту, маємо більше запасів, ми краще захищені", – сказав Куерпо.

Іспанія має вісім нафтопереробних заводів, які виробляють гас – ключовий компонент авіаційного палива.

Міністр пояснив, що наявність гасу впливає на авіаційну галузь, на вартість квитків та наявність рейсів, що для Іспанії є важливим з огляду на туристичний сезон, який набирає обертів вже у травні.

Водночас Куерпо наголосив, туризм в Іспанії залежить також від інших авіакомпаній та урядів, тому Мадрид розуміє необхідність співпраці та координації з іншими членами ЄС.

Одним з найбільших викликів для ЄС, спричинених війною в Ірані, є скорочення експорту авіаційного палива, значні обсяги якого надходили з Близького Сходу.

На цьому тлі найбільший авіаційний холдинг Європи, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту.

Раніше ЗМІ писали, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.