В Испании предлагают помощь в борьбе с дефицитом авиатоплива в ЕС

Министр экономики и торговли Испании Карлос Куэрпо заявил, что страна может стать "частью решения" в случае возможного дефицита авиационного топлива в ЕС, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает EFE.

По словам министра, Испания хорошо подготовилась к потенциальному дефициту авиатоплива и производит 80% от объема своего потребления.

"Мы менее зависимы от этого импорта, имеем больше запасов, мы лучше защищены", – сказал Куэрпо.

Испания имеет восемь нефтеперерабатывающих заводов, которые производят керосин – ключевой компонент авиационного топлива.

Министр пояснил, что наличие керосина влияет на авиационную отрасль, на стоимость билетов и наличие рейсов, что для Испании является важным, учитывая туристический сезон, который набирает обороты уже в мае.

В то же время Куэрпо отметил, туризм в Испании зависит также от других авиакомпаний и правительств, поэтому Мадрид понимает необходимость сотрудничества и координации с другими членами ЕС.

Одним из самых больших вызовов для ЕС, вызванных войной в Иране, является сокращение экспорта авиационного топлива, значительные объемы которого поступали с Ближнего Востока.

На этом фоне крупнейший авиационный холдинг Европы, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС рассматривает возможность обязать страны создавать запасы авиационного топлива и, возможно, перераспределять его с учетом региональных потребностей и дефицита.

Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.