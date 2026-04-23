У Молдові повідомляють про десятки обшуків у справі про незаконне фінансування партій

У Молдові в четвер проходять нові масштабні обшуки у межах розслідування щодо незаконного фінансування політичних партій.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосили у Національному центрі боротьби з корупцією.

Речниця агентства оголосила, що 23 квітня співробітники Наццентру боротьби з корупцією проводять близько 50 обшуків в Оргіївському районі, що пов’язані з розслідуванням незаконного фінансування партій.

Заходи здійснюються у кількох населених пунктах району. Інших деталей поки не розкривають.

Нагадаємо, серед притягнутих до відповідальності за звинуваченнями в співучасті у незаконному фінансуванні партій – колишня очільниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул, яку засудили до 7 років в’язниці. Гуцул у межах справи звинувачували у систематичному ввезенні коштів з РФ для фінансування діяльності партії олігарха-втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років.

Колишнього секретаря одного з територіальних осередків партії "Шор" засудили до 4 років позбавлення волі за співучасть у незаконному фінансуванні партії.