В Молдове сообщают о десятках обысков по делу о незаконном финансировании партий

В Молдове в четверг проходят новые масштабные обыски в рамках расследования о незаконном финансировании политических партий.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Национальном центре борьбы с коррупцией.

Пресс-секретарь агентства объявила, что 23 апреля сотрудники Наццентра борьбы с коррупцией проводят около 50 обысков в Оргеевском районе, связанных с расследованием незаконного финансирования партий.

Мероприятия осуществляются в нескольких населенных пунктах района. Других деталей пока не раскрывают.

Напомним, среди привлеченных к ответственности по обвинению в соучастии в незаконном финансировании партий – бывшая руководительница автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул, которую приговорили к 7 годам тюрьмы. Гуцул в рамках дела обвиняли в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

Бывшего секретаря одной из территориальных ячеек партии "Шор" приговорили к 4 годам лишения свободы за соучастие в незаконном финансировании партии.