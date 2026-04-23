Письмове ухвалення 90 млрд для України та санкцій ЄС проти РФ подовжили на дві години

Письмову процедуру ухвалення змін до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакета санкцій ЄС проти Росії, подовжили на дві години через відсутність голосів всіх 27 держав-членів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел.

Письмову процедуру ухвалення рішень Радою ЄС, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту ЄС у 2026-27 роках, а також затвердити 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, продовжили на кілька годин, у зв'язку з тим, що не всі держави-члени надіслали інформацію про свою позицію.

Затвердження обох питань, нагадаємо, вимагає одностайної підтримки усіма 27 державами Євросоюзу.

Тепер дедлайн письмової процедури – 15:00 за брюссельським (16:00 за київським) часом.

Джерела "ЄвроПравди" наразі не повідомляють, які саме держави (чи держава) не встигли проголосувати за ухвалення рішень.

Проте вже відомо, що міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар дав вказівку представнику країни в ЄС не блокувати письмову процедуру затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії з огляду на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба".

Відновлення поставок нафти через "Дружбу" було умовою Угорщини і Словаччини для схвалення кредиту Україні від ЄС на суму 90 млрд євро та санкційного пакета проти Росії. Письмова процедура схвалення почалася 22 квітня і має закінчитись у четвер.

Президент України Володимир Зеленський у середу привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей.