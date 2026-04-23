Словаччина не блокуватиме схвалення 20-го пакета санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар дав вказівку представнику країни в ЄС не блокувати письмову процедуру затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії з огляду на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба".

Як пише "Європейська правда", про це Бланар написав у Facebook.

Як стало відомо, вранці у четвер до Словаччини відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба", що були зупинені протягом майже трьох місяців. Це було ключовою вимогою Братислави у питанні схвалення нового пакета санкцій проти РФ.

"Підтверджено, що нафта надходить через "Дружбу" до Словаччини, і це є результатом цілеспрямованого тиску, який словацька дипломатія спільно з Міністерством економіки чинила на українську сторону, а також на Європейську комісію", – написав Бланар.

Глава МЗС Словаччини зазначив, що країна не блокуватиме схвалення санкцій у разі стабільного функціонування трубопроводу.

"Цим я дав вказівку нашому постійному представнику Словаччини при Європейському Союзі в Брюсселі, якщо нафта продовжуватиме надходити без перерв і в узгодженому обсязі, не блокувати письмову процедуру прийняття 20-го пакета санкцій на рівні ЄС", – повідомив міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", 22 квітня Угорщина підтвердила відновлення транзиту російської нафти через "Дружбу".

Відновлення поставок нафти через "Дружбу" було умовою Угорщини і Словаччини для схвалення кредиту Україні від ЄС на суму 90 млрд євро та санкційного пакета проти Росії. Письмова процедура схвалення почалася 22 квітня і має закінчитись у четвер.

Президент України Володимир Зеленський у середу привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей.