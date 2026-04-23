Письменное утверждение 90 млрд для Украины и санкций ЕС против РФ продлили на два часа

Письменную процедуру принятия изменений в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-го пакета санкций ЕС против России, продлили на два часа из-за отсутствия голосов всех 27 государств-членов.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.



Письменную процедуру принятия решений Советом ЕС, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита ЕС в 2026-27 годах, а также утвердить 20-й пакет санкций ЕС против России, продлили на несколько часов, в связи с тем, что не все государства-члены прислали информацию о своей позиции.



Утверждение обоих вопросов, напомним, требует единогласной поддержки всех 27 государств Евросоюза.



Теперь дедлайн письменной процедуры – 15:00 по брюссельскому (16:00 по киевскому) времени.



Источники "ЕвроПравды" пока не сообщают, какие именно государства (или государство) не успели проголосовать за принятие решений.



Однако уже известно, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар дал указание представителю страны в ЕС не блокировать письменную процедуру утверждения 20-го пакета санкций против России, учитывая возобновление транзита по нефтепроводу "Дружба".



Возобновление поставок нефти через "Дружбу" было условием Венгрии и Словакии для одобрения кредита Украине от ЕС на сумму 90 млрд евро и санкционного пакета против России. Письменная процедура одобрения началась 22 апреля и должна завершиться в четверг.



Президент Украины Владимир Зеленский в среду приветствовал разблокирование процедуры принятия 90 млрд евро кредита и 20-го пакета санкций ЕС против России, подчеркнув, что ожидает оперативного выполнения договоренностей.