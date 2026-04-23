Зеленський: 90 млрд євро від ЄС зміцнять армію та економіку України

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Як відомо, Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом", – заявив український президент.

За його словами, ведеться робота, аби перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні.

"Кошти з європейського пакета будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури", – поділився він.

Також Зеленський анонсував подальші обговорення з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі й подальший санкційний тиск на Росію.

"20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками. Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці", – додав український президент.

Як відомо, цього дня Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав Європейського Союзу.

Перед цим офіційно повідомляли, що участь президента буде дистанційною.