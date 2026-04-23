Зеленский: 90 млрд евро от ЕС укрепят армию и экономику Украины

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Европейского Союза предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Как известно, Совет ЕС 23 апреля по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

"Сегодня важный день для нашей защиты и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины – это 90 миллиардов евро на два года. Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом", – заявил украинский президент.

По его словам, ведется работа, чтобы первый транш из этого пакета поддержки уже был доступен в мае-июне.

"Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое мы в Украине еще не производим, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры", – поделился он.

Также Зеленский анонсировал дальнейшие обсуждения с партнерами в рамках встреч на Кипре и дальнейшее санкционное давление на Россию.

"20-й пакет разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами. Продолжим прорабатывать с партнерами и новый формат сотрудничества – Drone Deals, который подтвердил свою эффективность на Ближнем Востоке и в Заливе", – добавил украинский президент.

Как известно, в этот день Зеленский прибыл на Кипр для участия в специальном заседании лидеров государств Европейского Союза.

Перед этим официально сообщали, что участие президента будет дистанционным.