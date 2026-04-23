Зеленський прибув на Кіпр, де відбудеться неформальний саміт ЄС

Президент Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав Європейського Союзу.

Про це журналістам повідомив речник голови держави Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Як зазначається, під час візиту на Кіпр Зеленський має зустрітися зі своїм литовським візаві Гітанасом Науседою.

Також очікується зустріч українського президента із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, а також тристороння зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Перед цим офіційно повідомляли, що участь Зеленського буде дистанційною.

Варто зазначити, що візит українського президента відбувається на тлі того, як Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.