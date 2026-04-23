Нідерландська розвідка каже про найбільшу загрозу для країни з часів Другої світової

Нідерландська розвідувальна служба AIVD вважає, що країна зіштовхується з найбільшою загрозою для своєї національної безпеки з часів закінчення Другої світової війни.

Про це сказала директорка AIVD Сімоне Сміт під час презентації щорічного звіту служби у четвер, 23 квітня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Сміт, ця загроза походить переважно з боку Росії та Китаю на тлі значно "непередбачуванішого" світового порядку.

"За 80 років нашого існування ми не бачили такого рівня загрози, як зараз, коли національна безпека перебуває під тиском з багатьох боків одночасно протягом такого тривалого часу", – сказала вона.

Сміт наголосила, що служба бачить "нестабільний і непередбачуваний світовий порядок після десятиліть, коли стабільність і передбачуваність були основою процвітання та миру".

У звіті зазначено, що Росія стала ще агресивнішою щодо західних країн, зокрема Нідерландів, головним чином через кібератаки.

"Росія готується до тривалої конфронтації із Заходом. Як наслідок, військовий конфлікт між Росією та Заходом більше не є чимось немислимим", – заявила AIVD.

Також у звіті AIVD зазначено, що Китай продовжує "незаконні" зусилля з метою здобуття передових технологічних знань у рамках своїх спроб "перебудувати світовий порядок для кращого задоволення власних інтересів".

Влітку 2025 року писали, що Нідерланди фіксують збільшення кількість цифрових атак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.

На початку березня 2026 року розвідувальні служби Нідерландів попередили про те, що російські хакери запустили глобальну кіберкампанію з метою отримання доступу до акаунтів Signal і WhatsApp, які використовують посадовці, військові та журналісти.