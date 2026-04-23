Нидерландская разведка говорит о самой большой угрозе для страны со времен Второй мировой

Нидерландская разведывательная служба AIVD считает, что страна сталкивается с самой большой угрозой для своей национальной безопасности со времен окончания Второй мировой войны.

Об этом сказала директор AIVD Симоне Смит во время презентации ежегодного отчета службы в четверг, 23 апреля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Смит, эта угроза исходит преимущественно со стороны России и Китая на фоне в значительной мере непредсказуемого мирового порядка.

"За 80 лет нашего существования мы не видели такого уровня угрозы, как сейчас, когда национальная безопасность находится под давлением со многих сторон одновременно в течение такого длительного времени", – сказала она.

Смит подчеркнула, что служба видит "нестабильный и непредсказуемый мировой порядок после десятилетий, когда стабильность и предсказуемость были основой процветания и мира".

В отчете указано, что Россия стала еще более агрессивной в отношении западных стран, в частности Нидерландов, главным образом из-за кибератак.

"Россия готовится к длительной конфронтации с Западом. Как следствие, военный конфликт между Россией и Западом больше не является чем-то немыслимым", – заявила AIVD.

Также в отчете AIVD указано, что Китай продолжает "незаконные" усилия с целью получения передовых технологических знаний в рамках своих попыток "перестроить мировой порядок для лучшего удовлетворения собственных интересов".

Летом 2025 года писали, что Нидерланды фиксируют увеличение количества цифровых атак со стороны России, которые направлены на подрыв стабильности общества и создание ощущения тревоги.

В начале марта 2026 года разведывательные службы Нидерландов предупредили, что российские хакеры запустили глобальную киберкампанию с целью получения доступа к аккаунтам Signal и WhatsApp, которые используют чиновники, военные и журналисты.