Уряд Британії схвалив "мегапосольство" Китаю попри заперечення

У вівторок, 20 січня, уряд Великої Британії дав згоду на будівництво Китаєм у Лондоні найбільшого посольства в Європі, попри застереження британських і американських політиків, що воно може бути використане як база для шпигунства.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Плани Китаю збудувати нове посольство на місці Королівського монетного двору були заморожені на три роки через опір місцевих жителів, посадовців та продемократичних активістів з Гонконгу у Великій Британії.

Рішення було оголошено перед очікуваним візитом прем'єр-міністра Кіра Стармера до Китаю цього місяця, який стане першим візитом британського лідера з 2018 року. Деякі британські та китайські посадовці заявили, що поїздка залежала від затвердження посольства.

Після ухвалення рішення британський уряд заявив, що розвідувальні служби брали участь у процесі затвердження і розробили ряд захисних заходів безпеки.

"Національна безпека є нашим першочерговим обов'язком", – наголосив представник уряду.

За планом забудови, нове посольство стане одним з найбільших дипломатичних представництв у світі, його площа становитиме близько 55 тисяч квадратних метрів.

Це майже в 10 разів більше, ніж розмір нинішнього посольства Китаю в центрі Лондона, і значно більше, ніж його посольство в США.

Китайський уряд придбав Royal Mint Court у 2018 році, але його запити на дозвіл на будівництво нового посольства на цій ділянці були відхилені місцевою радою у 2022 році. Минулого року лідер Китаю Сі Цзіньпін попросив Стармера втрутитися.

Минулого року уряд Британії взяв під свій контроль рішення щодо планування, і в лютому було проведено розслідування, щоб вислухати аргументи щодо того, чи слід затверджувати посольство.

Рішення про схвалення будівництва було заплановано на жовтень 2025 року. Але його неодноразово відкладали після численних звинувачень у шпигунстві та політичному втручанні з боку Китаю.

Зазначимо, Стармер з моменту свого вступу на посаду у 2024 році намагається налагодити відносини з Китаєм, Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.