В Британии заявили об утечке медицинских данных британцев на китайские торговые платформы

Медицинские данные полмиллиона добровольцев британского UK Biobank были выставлены на продажу в интернете научными учреждениями в Китае.

Об этом заявил министр по вопросам технологий Иан Мюррей во время выступления в Палате общин Великобритании, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

По его словам, правительство получило сообщение от благотворительной организации о том, что наборы данных появились на торговых платформах китайской компании Alibaba Group.

Речь идет об информации, которая не содержит прямых персональных идентификаторов: имен, адресов или контактных данных.

Впрочем, министр признал, что полностью исключить возможность идентификации лиц невозможно. Данные включали сведения о поле, возрасте, месяц и год рождения, социально-экономический статус, образ жизни и показатели биологических образцов.

В правительстве отметили, что эти наборы были легально загружены тремя научными учреждениями в Китае, однако их доступ уже отменен.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Исполнительный директор UK Biobank сэр Рори Коллинз отметил, что организация "чрезвычайно серьезно" относится к защите данных. По его словам, объявление о продаже было быстро удалено при участии правительств Великобритании и Китая, и доказательств фактической продажи нет.

Коллинз назвал инцидент "явным нарушением договора" со стороны соответствующих учреждений.

Доступ причастных исследователей приостановлен, а сама организация временно ограничила работу своей исследовательской платформы.

UK Biobank является одной из крупнейших в мире баз данных о здоровье, которая используется для исследований в области деменции, рака и болезни Паркинсона.

В октябре прошлого года заместитель советника по национальной безопасности Великобритании Мэттью Коллинз заявил, что службы разведки Китая проводили"масштабные шпионские операции, которые угрожали экономике и безопасности страны.

Такое заявление привело к тому, что Великобритания отложила решение о строительстве Китаем в Лондоне крупнейшего посольства в Европе. Впрочем, 20 января 2026 года правительство Британии все-таки согласилось на это.

В конце января премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Пекин заявил, что хочет "более утонченных" отношений с Китаем, который является "жизненно важным" партнером для Лондона.