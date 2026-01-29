Стармер хоче більш "витончених" відносин з Китаєм

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Пекіна заявив, що хоче "більш витончених" відносин з Китаєм, який є "життєво важливим" партнером для Лондона.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє BBC.

Стармер провів особисту зустріч із Сі у Домі народних зібрань у Пекіні. Переговори тривали майже вдвічі довше, ніж очікувалося. Обидва лідери відзначили позитив у відносинах між Лондоном і Пекіном.

"Китай є важливим гравцем на світовій арені, і вкрай важливо, щоб ми побудували більш витончені відносини", – сказав Стармер.

Сі, своєю чергою, заявив, що Китай готовий розвивати "довгострокове та послідовне стратегічне партнерство" з Великою Британією, назвавши співпрацю між країнами є "неминучою".

Як передає BBC, у Пекіні сторони підпишуть угоди про торговельну та інвестиційну співпрацю, що стане першим кроком до перезавантаження та розширення економічної взаємодії після кількох років.

Домовленості будуть зосереджені на таких секторах, як зелена енергетика, фармацевтика, охорона здоров'я та професійні послуги, такі як фінанси та освіта.

Прем’єр-Британії нині перебуває з візитом у Пекіні – вперше за останні 8 років. Перед візитом до Пекіна Стармер заявив, що Британія не буде змушена обирати між США та Китаєм.

Перед цим Пекін відвідав прем’єр-міністр Канади – Марк Карні. Там він підписав торгівельну угоду, згідно з якою Канада послабить тарифи на китайські електромобілі, які вона запровадила разом зі США у 2024 році, а Китай – знизить мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив 100-відсотковими митами на канадські імпортні товари за торговельну угоду з Китаєм.