Британія профінансує центр для депортації мігрантів у Франції

Велика Британія профінансує створення нового центру утримання та депортації мігрантів на півночі Франції в межах посиленої співпраці між країнами для боротьби з нелегальними переправами через Ла-Манш.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, центр у французькому Дюнкерку розрахований на 140 місць і має запрацювати до кінця року. У ньому працюватимуть близько 200 додаткових французьких співробітників, які займатимуться депортацією мігрантів.

До запуску об’єкта новий підхід планують протестувати вже найближчим часом у сусідньому центрі.

За даними Міністерство внутрішніх справ Великої Британії, фінансування здійснюється в межах фонду у 160 млн фунтів стерлінгів, погодженого між Лондоном і Парижем.

Водночас влада наголошує, що кошти можуть відкликати, якщо проєкт не покаже результатів у перший рік.

Міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд вважає, що нові заходи дозволять депортувати мігрантів ще до того, як вони спробують перетнути Ла-Манш.

За її словами, це має допомогти "відновити порядок і контроль на кордонах".

У центрі планують утримувати мігрантів із країн, громадяни яких найчастіше здійснюють такі переправи, зокрема з Афганістану, Ірану, Сирії, Іраку та інших.

Після цього їх або повертатимуть до країн походження, або депортуватимуть до інших держав ЄС, через які вони потрапили до Франції.

Цього дня Велика Британія та Франція уклали нову трирічну угоду, спрямовану на припинення перетину Ла-Маншу нелегальними мігрантами на невеликих човнах.

